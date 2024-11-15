Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 717 590 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 листопада 2024, 8:21
Втрати ворога за 14 листопада: 1 520 російських окупантів, 11 танків, 1 ракета та 34 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 717590 (+1520) осіб,
- танків — 9330 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 18968 (+21) од,
- артилерійських систем — 20492 (+20) од,
- РСЗВ — 1252 (+0) од,
- засоби ППО — 999 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18886 (+34),
- крилаті ракети — 2641 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29167 (+77) од,
- спеціальна техніка — 3645 (+16).
Джерело: Мінфін
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