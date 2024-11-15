Курс на 15 листопада: НБУ продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України встановив на 15 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,24 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 15 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,46 грн (на 14 листопада курс було встановлено на рівні 43,94 грн). Європейська валюта подешевшала на 48 копійок.

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