До закриття міжбанку курс долара знизився на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро також подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
14 листопада 2024, 17:31
Курс валют на вечір 14 листопада: долар та євро подешевшали на міжбанку на 9 копійок
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Відкриття 14 листопада
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Закриття 14 листопада
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Зміни
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41,29/41,31
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41,20/41,23
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9/8
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43,57/43,58
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43,48/43,50
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9/ 8
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,17−41,65 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,51−41,58, євро — 43,85−44,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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