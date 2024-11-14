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14 листопада 2024, 19:28

40% усього релокованого бізнесу України розмістилося на Закарпатті

Зараз на Закарпатті наразі працюють 282 релокованих із зони бойових дій та прифронтових регіонів підприємства. Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький під час розмови на форумі розвитку Re:Open Zakarpattia, передає Укрінформ.

Зараз на Закарпатті наразі працюють 282 релокованих із зони бойових дій та прифронтових регіонів підприємства.
Фото: pixabay.com

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«У нас зараз перебуває 282 підприємства, які запрацювали, в цьому числі і ФОПи», — повідомив він.

Релокований бізнес змінив регіон

Білецький зазначив, що релокований бізнес повністю змінив регіон.

«Давайте я краще поясню цифрами. Бюджет області в 2021 році становив 2,6 млрд грн. Зараз у нас бюджет складає 2,4 млрд грн. Так, він трошки менший довоєнного, але є важливий нюанс. Станом на 21-й рік державних дотацій у нас було 60% у бюджеті. Станом на 2024 рік у нас дотаційна залежність — на рівні 25%. Тобто, релокація — це мільярди, яких ми ніколи не збирали досі. До початку цього процесу ми збирали податки мільйонами», — зазначив він.

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай додав, що на Закарпатті зараз перебуває 40% усього релокованого бізнесу України.

«На сьогодні релоковані підприємства інвестували в регіон вже 1 млрд євро. Ми не можемо це відчути одномоментно — це процес, який триває і ще триватиме не один рік. Змінилася структура обласного бюджету. Рівень дотацій був одним із найбільших у країні, а зараз він відчутно зменшився. Для того, щоб громади відчули ці реальні зміни, регіону треба стати недотаційним, тоді вже буде змога інвестувати в інфраструктурні проєкти», — сказав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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