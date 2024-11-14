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14 листопада 2024, 14:00

Дохід Softbank за 3 місяці досяг $7,7 млрд

За III квартал чистий прибуток SoftBank склав ¥1,18 трлн. Компанія заробила на зростанні цін паперів фірм, що розміщувалися у Vision Fund. Підсумок істотно перевищив очікувані ¥287 млрд. За той самий часовий відрізок 2023-го компанія з Японії отримала ¥931 млрд збитку. Обережність підходу SoftBank до вкладень принесла результат. Раніше їй довелося займатися скороченням протягом тривалого часу, оскільки жорстка монетарна політика зменшила ціну низки активів, зазначили аналітики LBLV.

Зараз частина оцінок оговтується від втрат, що забезпечило Vision Fund приріст у ¥608 млрд. Сегмент зростав протягом 4 з 5 минулих кварталів. SoftBank зробила висновки з минулих провалів Vision Fund, наголосивши на більшій консервативності. Наразі можна бачити, що цей підхід виявився успішним. Фіндиректор компанії відзначив сильний інвестиційний приріст за останній квартал і зазначив, що вона розраховує на фірми, які наближаються до IPO, у своєму портфелі.

SoftBank має намір відстежувати вплив на інвестиційний портфель з боку будь-яких потенційних мит адміністрації Трампа проти КНР. Останніми роками компанія знизила пряму залежність від цієї країни. Частина її найбільших активів розташована в Піднебесній або працює там, але ці компанії майже не опираються на політичні чинники. У фірмі зазначили, що Vision Fund розпочав вкладення у 2017-му, коли Трамп був президентом США вперше.

Пара Vision Fund вийшла з вкладень на $1,85 млрд. Вони повністю залишили десяток портфельних фірм (зокрема, SenseTime з Китаю і PayTm з Індії). У SoftBank та її інвестиційних інструментів майже не було можливостей для переведення в готівку в умовах приглушеного ринку лістингів, якщо не брати до уваги Arm на початку осені 2023-го, передає lblv.com.

SoftBank інвестувала в OpenAI та вважає її оцінку справедливою

У минулому кварталі розміщення акцій Ola Electric Mobility і Brainbees Solutions забезпечили понад $1 млрд сукупного доходу. Головним джерелом прибутку у звітному періоді виявилися Didi і Coupang, які наростили інвестиційний дохід Vision Fund 1 до $2,76 мільярда.

Vision Fund 2 вклався у велику кількість молодих стартап-проєктів зі сфери IT. Його дохід за квартал виявився меншим, склавши ¥800 млн. Крім того, група отримала інвестиційний дохід від частки в T-Mobile в $2,5 млрд. З моменту створення Vision Fund 1 отримав валовий дохід на рівні $22,6 млрд, але його майже повністю звели нанівець збитки Vision Fund 2, що досягли $21 млрд.

Іван Зенін, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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