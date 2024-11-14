Дохід Softbank за 3 місяці досяг $7,7 млрд

За III квартал чистий прибуток SoftBank склав ¥1,18 трлн. Компанія заробила на зростанні цін паперів фірм, що розміщувалися у Vision Fund. Підсумок істотно перевищив очікувані ¥287 млрд. За той самий часовий відрізок 2023-го компанія з Японії отримала ¥931 млрд збитку. Обережність підходу SoftBank до вкладень принесла результат. Раніше їй довелося займатися скороченням протягом тривалого часу, оскільки жорстка монетарна політика зменшила ціну низки активів, зазначили аналітики LBLV .

Зараз частина оцінок оговтується від втрат, що забезпечило Vision Fund приріст у ¥608 млрд. Сегмент зростав протягом 4 з 5 минулих кварталів. SoftBank зробила висновки з минулих провалів Vision Fund, наголосивши на більшій консервативності. Наразі можна бачити, що цей підхід виявився успішним. Фіндиректор компанії відзначив сильний інвестиційний приріст за останній квартал і зазначив, що вона розраховує на фірми, які наближаються до IPO, у своєму портфелі.

SoftBank має намір відстежувати вплив на інвестиційний портфель з боку будь-яких потенційних мит адміністрації Трампа проти КНР. Останніми роками компанія знизила пряму залежність від цієї країни. Частина її найбільших активів розташована в Піднебесній або працює там, але ці компанії майже не опираються на політичні чинники. У фірмі зазначили, що Vision Fund розпочав вкладення у 2017-му, коли Трамп був президентом США вперше.

Пара Vision Fund вийшла з вкладень на $1,85 млрд. Вони повністю залишили десяток портфельних фірм (зокрема, SenseTime з Китаю і PayTm з Індії). У SoftBank та її інвестиційних інструментів майже не було можливостей для переведення в готівку в умовах приглушеного ринку лістингів, якщо не брати до уваги Arm на початку осені 2023-го, передає lblv.com.

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У минулому кварталі розміщення акцій Ola Electric Mobility і Brainbees Solutions забезпечили понад $1 млрд сукупного доходу. Головним джерелом прибутку у звітному періоді виявилися Didi і Coupang, які наростили інвестиційний дохід Vision Fund 1 до $2,76 мільярда.

Vision Fund 2 вклався у велику кількість молодих стартап-проєктів зі сфери IT. Його дохід за квартал виявився меншим, склавши ¥800 млн. Крім того, група отримала інвестиційний дохід від частки в T-Mobile в $2,5 млрд. З моменту створення Vision Fund 1 отримав валовий дохід на рівні $22,6 млрд, але його майже повністю звели нанівець збитки Vision Fund 2, що досягли $21 млрд.

Іван Зенін, фінансовий аналітик LBLV