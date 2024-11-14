Курс валют на 14 листопада: євро в обмінниках подешевшало на 25 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 15 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро втратило 25 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,67, євро — 44,05−44,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,29−41,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,57−43,58 грн/євро.

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