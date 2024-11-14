Київська влада об'єднала три мобільні застосунки

Столична влада на базі Контактного центру 1551 об'єднала 3 мобільних застосунки — «1551», «Мобільний додаток керівника» та «Чисте місто з 1551». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Навіщо це зробили

За словами міського голови, це зробили, щоб прибирання вулиць, прибудинкових та інших територій у районах столиці й вирішення інших побутових питань у місті стало ефективнішим.

«Об'єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їх виконанням у районах Києва», — зазначив Кличко.

Він додав, що цього року платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю Києва, що робить контроль більш оперативним.

Також нова платформа допомагає головам районів та службам столиці ефективніше реагувати на ситуацію на територіях, за які вони відповідають, та забезпечувати чистоту в місті.