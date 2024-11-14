Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 716 070 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 листопада 2024, 8:29
Втрати ворога за 13 листопада: 1 690 російських окупантів, 19 танків та 54 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 716070 (+1690) осіб,
- танків — 9319 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 18947 (+51) од,
- артилерійських систем — 20472 (+64) од,
- РСЗВ — 1252 (+3) од,
- засоби ППО — 997 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня- 18852 (+54),
- крилаті ракети — 2640 (+4),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 29090 (+124) од,
- спеціальна техніка — 3629 (+0).
Джерело: Мінфін
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