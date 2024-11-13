Україна збільшила збори «податку на Google»

Компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, задекларували зобов'язань зі сплати ПДВ («податок на Google») на 3,1 млрд грн (32,5 млн євро та $38,7 млн) за третій квартал 2024 року, що на 7% більше, ніж за попередні три місяці. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.