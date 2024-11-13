Засновник Amazon.com Джефф Безос минулої п'ятниці та понеділка продав акції компанії ще на $1,25 млрд, повідомляє Breaking The News з посиланням на документ, розміщений на сайті технологічного гіганта у вівторок.
13 листопада 2024, 18:45
Безос продав акції Amazon на $2,7 млрд з початку листопада
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З початку листопада загальна сума його продажів акцій Amazon становила $2,7 млрд.
В результаті останнього продажу загальна сума проданих ним акцій у 2024 році досягла $12,5 млрд. В останньому раунді, який тривав з 8 по 11 листопада, Безос позбавився майже 6 мільйонів акцій.
Акції Amazon завершили сесію вівторка зростанням на 1%, а сьогодні на премаркеті торгувалися практично без змін.
Цього року капіталізація компанії збільшилася на 37,5%, досягнувши $2,17 трлн.
Джерело: Мінфін
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