Безос продав акції Amazon на $2,7 млрд з початку листопада

Засновник Amazon.com Джефф Безос минулої п'ятниці та понеділка продав акції компанії ще на $1,25 млрд, повідомляє Breaking The News з посиланням на документ, розміщений на сайті технологічного гіганта у вівторок.

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З початку листопада загальна сума його продажів акцій Amazon становила $2,7 млрд.

В результаті останнього продажу загальна сума проданих ним акцій у 2024 році досягла $12,5 млрд. В останньому раунді, який тривав з 8 по 11 листопада, Безос позбавився майже 6 мільйонів акцій.

Акції Amazon завершили сесію вівторка зростанням на 1%, а сьогодні на премаркеті торгувалися практично без змін.

Цього року капіталізація компанії збільшилася на 37,5%, досягнувши $2,17 трлн.