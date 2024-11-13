До закриття міжбанку курс долара впав на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
13 листопада 2024, 17:34
Курс валют на вечір 13 листопада: євро подешевшало на міжбанку на 20 копійок
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Відкриття 13 листопада
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Закриття 13 листопада
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Зміни
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41,40/41,43
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41,29/41,31
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11/12
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43,90/43,92
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43,71/43,72
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19/20
Коментар «Мінфіну»
Різке зниження ціни євро відбулося через синергію просідання долара на українському міжбанку та обвалу євро на міжнародних майданчиках.
Автоматичне перерахування котирування у парі євро-долар й долар-гривня посприяло зниженню євро.
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,70 грн. Євро купують за 43,90 грн, а продають за 44,49 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,70, євро — 44,30−44,50 грн.
Джерело: Мінфін
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