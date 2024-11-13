Картки monobank тепер можна без комісії поповнити у відділеннях Укрпошти

Картки monobank можна поповнити без комісії у будь-якому з 4500 відділень Укрпошти. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

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За його словами, цей проєкт повністю заслуга голови Укрпошти Ігоря Смілянського.

«Команди почали спілкуватися пів року тому. Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови зберкаси 1995 року випуску», — зазначив Гороховський

Але, за його словами, в процес втрутився Смілянський, який змінив умови та підхід до партнерства.

«І ось тепер наших котиків можна буде зустріти у відділеннях Укрпошти (сподіваюся їх там не скривдять)», — додав співзасновник monobank.