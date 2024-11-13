Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
13 листопада 2024, 14:08
НКЦПФР додала до списку сумнівних інвестиційних проєктів Біржовий університет
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Сумнівні інвестиційні проєкти
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST
- Біржовий університет
- BQG-exs
- CRYPTOBO
- Stock Market Hub
У Комісії нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Джерело: Мінфін
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