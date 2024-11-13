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13 листопада 2024, 12:03

Україна виконала всі умови перед переглядом програми EFF

Україна перед шостим переглядом програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) виконала всі структурні маяки на кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня, повідомив заступник виконавчого директора Владислав Рашкован, пише Інтерфакс-Україна.

Україна перед шостим переглядом програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) виконала всі структурні маяки на кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня, повідомив заступник виконавчого директора Владислав Рашкован, пише Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПро виконання умов«Тобто все, що потрібно від української влади, Україна зробить.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про виконання умов

«Тобто все, що потрібно від української влади, Україна зробить. Усе, що потрібно від МВФ, МВФ зробить», — сказав він на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації в Києві у вівторок.

За словами Рашкована, МВФ дивиться позитивно на Україну.

Він нагадав, що програма EFF стоїть у центрі міжнародної фінансової підтримки України на загальну суму понад $150 млрд, і від початку повномасштабної війни обсяг цієї підтримки вже перевищив $100 млрд.

Коментуючи можливість скорочення підтримки з боку США, він зауважив, що останні візити представників ЄС до Києва, зустрічі лідерів Франції та Великої Британії, заяви інших європейських лідерів свідчать про те, що вони потенційно готові замістити американські ресурси.

«Але, я думаю, що й американський уряд буде готовий, тому що якщо європейці будуть просто закуповувати зброю, яка буде нам потрібна, хто буде відмовлятися від цього?» — додав Рашкован.

Місія МВФ

Місія МВФ з 11 листопада розпочала візит до Києва для шостого перегляду програми EFF, за підсумками якого Україна може отримати 7-й транш $1,1 млрд, і планує працювати в столиці до 18 листопада, після чого діалог, як очікують, триватиме в дистанційному форматі.

Україна 23 жовтня за підсумками 5-го перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

Джерело: Мінфін
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