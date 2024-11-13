Курс валют на 13 листопада: долар подорожчав, євро — подешевшало

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі, а у продажу 2 копійки. Євро втратило 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 44,00 грн, а продають за 44,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,70−41,75, євро — 44,35−44,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,40−41,43 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,90−43,92 грн/євро.

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