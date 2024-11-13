У середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запроваджуються обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
13 листопада 2024, 9:45
В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості
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Деталі
Причина обмеження — короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання — обмеження будуть скасовані.
При цьому енергетики зазначили, що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.
«Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання», — зазначили в Укренерго.
Енергетики також закликали бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Скажіть те саме Верховній зраді України і Кабінету казнокрадів України, а також Офісу ким чен зе, де світло сяє на повну наче новорічна ялинка 24/7, про що вже і самі депутати повідомляли не раз :)