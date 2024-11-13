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13 листопада 2024, 9:45

В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості

У середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запроваджуються обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запроваджуються обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Причина обмеження — короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання — обмеження будуть скасовані.

При цьому енергетики зазначили, що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.

«Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання», — зазначили в Укренерго.

Енергетики також закликали бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+52
Я_ __
Я_ __
13 листопада 2024, 10:50
#
«„Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання“»

Скажіть те саме Верховній зраді України і Кабінету казнокрадів України, а також Офісу ким чен зе, де світло сяє на повну наче новорічна ялинка 24/7, про що вже і самі депутати повідомляли не раз :)
+
0
Kolya12377
Kolya12377
13 листопада 2024, 11:11
#
Ну ты уже не знаешь что выдумать
+
0
Kolya12377
Kolya12377
13 листопада 2024, 11:13
#
Не знаешь уже, какую какашку набросить на вентилятор
+
+26
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 листопада 2024, 11:27
#
Логічніше було б обмежувати не промисловість а пересічних. Все ж таки промка якщо працює то забезпечує роботу і податки
+
0
BobKickass
BobKickass
13 листопада 2024, 12:25
#
100% , але ж у нас і так вже повно «корисних ідіотів» , що повторюють думки вкинуті фсб’шними майорами, отже це може бути небезпечно. Знову скажуть продають в Румунію =)
+
0
godvinik
godvinik
13 листопада 2024, 12:47
#
По 10 грн им мало, начали качать на 15 грн/кВт/ч при которых промышленности не будет совсем
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