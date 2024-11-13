Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 714 380 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 листопада 2024, 8:22
Втрати ворога за 12 листопада: 1 770 російських окупантів, 24 танки та 61 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 714380 (+1770) осіб,
- танків — 9300 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 18896 (+49) од,
- артилерійських систем — 20408 (+56) од,
- РСЗВ — 1249 (+0) од,
- засоби ППО — 996 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18798 (+61),
- крилаті ракети — 2636 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28966 (+96) од,
- спеціальна техніка — 3629 (+3).
Джерело: Мінфін
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