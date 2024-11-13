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13 листопада 2024, 13:10

Другий Ukrainian ERP Forum відбудеться 29-го листопада у м.Київ

Ukrainian ERP Forum — це подія для лідерів інновацій та digital-трансформації в українських компаніях: СЕО, CIO, COO, фінансових директорів та власників бізнесу. Форум стане майданчиком для обговорення новітніх технологічних рішень у сфері автоматизації та ERP-систем, а також шляхів подолання викликів, які стоять перед українськими підприємствами в умовах війни.

Автоматизація бізнес-процесів сьогодні — це не лише важливий елемент для підвищення ефективності, а й необхідність для створення незалежної ІТ-інфраструктури. Після десятиліть домінування російських програмних продуктів, таких як 1С та BAS, українські компанії активно шукають альтернативи для заміни застарілих систем.

Подію відкриє дослідження CFO Club Ukraine, присвячене готовності українських компаній відмовитися від використання російських програмних продуктів 1С та BAS, зокрема у сфері управлінського та фінансового обліку.

На Ukrainian ERP Forum будуть представлені такі програмні рішення:

  • IT-Enterprise поділиться кейсами успішного впровадження своєї лінійки рішень, MASTER та IT-Enterprise, що вже допомагають українському середньому та великому бізнесу автоматизувати процеси.

  • Self-ERP, ToDo та ERP Ukraine презентують можливості Odoo на основі успішних кейсів автоматизації виробництва алюмінієвих конструкцій, БПЛА та РЕБ тощо.

  • BOOKKEEPER представить платформу «Nova Era» для створення персоналізованих облікових систем в режимі no code / low code.

  • IsPro презентує успішні кейси впровадження свого рішення.

В окремому блоці буде презентовано огляд актуальних грантових програм та перспектив від GrantGuide, а також Координаторка проєктів ЄБРР розповість про грантову підтримку бізнесу.

Марія Шевчук, CEO IT Ukraine Association, виступить з актуальною темою про загрозу використання ворожого програмного забезпечення та поділиться планами щодо його викорінення за допомогою законодавства та свідомого вибору софту.

Ukrainian ERP Forum стане унікальною платформою для обміну досвідом та обговорення майбутнього ринку ERP в Україні. Ми націлені продемонструвати, що ринок має безліч альтернатив для ефективної автоматизації, що відповідають сучасним викликам і допомагають побудувати незалежний бізнес.

Долучайтеся до Ukrainian ERP Forum, щоб дізнатися більше про нові можливості для автоматизації вашого бізнесу!

Джерело: Мінфін
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