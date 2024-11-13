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13 листопада 2024, 10:00

Ціни на золото досягають 8-річного максимуму: що це означає для вас

У 2024 році ціна на золото зросла більш ніж на 35%, нещодавно перевищивши $2700 за унцію. Це стрімке зростання відображає зростаючу невизначеність на світових ринках і підвищений попит інвесторів, які шукають безпечний актив. На тлі побоювань щодо інфляції та ринкової нестабільності багато хто задається питанням: що чекає золото у найближчі місяці?


Основні чинники ралі на ринку золота

Кілька факторів сприяли цьому вражаючому ралі цін на золото. Зростаючі побоювання щодо глобальної інфляції, викликані тривалими геополітичними напруженнями та економічною нестабільністю, змушують інвесторів шукати активи, що зберігають свою вартість у періоди потрясінь.

Ще одним важливим чинником стало збільшення закупівель золота центральними банками по всьому світу. Центральні банки нарощують свої резерви, щоб захиститися від можливої девальвації валют, що створює додатковий поштовх для ринку золота і сприяє подальшому зростанню.


Прогноз щодо цін на золото

З огляду на невизначену глобальну економічну ситуацію, аналітики вважають, що ціни на золото можуть продовжити своє зростання. Якщо інфляція залишатиметься стійкою, а побоювання щодо можливої рецесії зростатимуть, попит на золото як на захисний актив, імовірно, залишиться високим. Прогнози ринку показують, що золото може перевищити рівень $2900 вже наприкінці цього року або на початку наступного. Порівняно з ризиковими інвестиціями, що зазнали значної волатильності, золото залишається стабільною альтернативою.


Особливі можливості для українців

Для українців зараз особливо сприятливий час. Враховуючи невизначеність навколо місцевої валюти, інвестиції в золото є надійним способом захистити заощадження від девальвації та зберегти їхню вартість у довгостроковій перспективі. Золото допоможе зменшити ризики, пов'язані з традиційними фінансовими інструментами, особливо в періоди непередбачуваних ринкових умов.


Чому варто обрати Aufort для інвестицій в золото?

Aufort надає унікальну можливість для українців інвестувати у реальне золото, яке надійно зберігається в Австрії, у міжнародно визнаному сховищі GVS, що захищає активи від локальних ризиків, таких як війна та нестабільність.

Aufort приділяє велику увагу підвищеним заходам безпеки, реєструючи всі покупки золота у блокчейн-базі даних, що забезпечує повну прозорість та захист для інвесторів. Ця передова система гарантує безпеку транзакцій, роблячи міжнародні активи в золоті легкодоступними без жодних обмежень. Крім того, платформа спроектована таким чином, щоб бути простою у використанні: інвестори можуть купувати золото всього за кілька кліків, що робить процес інвестування безпечним і зручним.

З нашим недавнім виходом на український ринок, Aufort прагне зробити інвестиції в золото доступними, прозорими та безпечними для кожного. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором, чи тільки починаєте свій шлях, Aufort пропонує простий спосіб купувати та керувати своїми золотими активами.


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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
0
potator
potator
13 листопада 2024, 10:08
#
Бинансовые спекулянты постригут десятидолларовых магнатов миллионами и снова подкупят то что стоит денег, а не работает от розетки
+
+15
Riojas
Riojas
13 листопада 2024, 10:31
#
Но по факту идёт коррекция по золоту и неизвестно до каких границ
+
0
potator
potator
13 листопада 2024, 10:44
#
Доказанные запасы золота на Земле могут закончиться примерно через 20 лет. Из статистических данных Управления геологии и полезных ископаемых США следует, что, теоретически, доказанные запасы золота на Земле могут закончиться примерно через 20 лет, а возможно даже и раньше. бесплатно отдавать не будут и давать без кольца тоже)
+
0
laa1999
laa1999
13 листопада 2024, 11:15
#
Ну и в чем — ценность золота? В электронике уже не использутеся. Ну, да, стабильный элемент. Уже ,кстати, ушло в район 2600. Чисто спекулятивный элемент, типа биткон.
+
0
Riojas
Riojas
13 листопада 2024, 11:24
#
Всё-таки это защитный актив, не типа биткоина, который будут сбрасывать при первой проблеме. Но по золоту тоже странная ситуация рисуется — пошла коррекция только на обещаниях «сильного» доллара
+
0
Criptor82
Criptor82
13 листопада 2024, 11:52
#
Laa1999. Які «глибокі знання», а порівняння з біткоїном взагалі тягне на Нобелівську премію, або Дарвіна. Я б на вашому місці почав би докторську писати, тему ви гарно знаєте, вперед!
+
0
Я_ __
Я_ __
13 листопада 2024, 10:49
#
«Особливі можливості для українців
Для українців зараз особливо сприятливий час. Враховуючи невизначеність навколо місцевої валюти, інвестиції в золото є надійним способом захистити заощадження від девальвації та зберегти їхню вартість у довгостроковій перспективі. Золото допоможе зменшити ризики, пов’язані з традиційними фінансовими інструментами, особливо в періоди непередбачуваних ринкових умов.»

Напевно, але інвестиційні монети, як золоті, так і срібні, в банках, котрі є офіційними дистриб’юторами НБУ — не знайдеш, але «чарівним» чином потім інвестиційні золоті та срібні Архістратиги з`являються на спеціалізованих сайтах з аукціонами))0))

Плюс не всі банки продають злитки золота нині, це виключний перелік банків, інформацію то ви може і знайдете на сайті якусь, але по факту прийдучи у відділення і відстоявши чергу, вам повідомлять, що це в якомусь відділенні Хацапетівки лише зробити можна, а там вам в свою чергу можуть повідомити, що зараз їм вам немає чого продати))

Тому реальних банків і їх відділень, де дійсно можна купити фізичні злитки золота — раз два і все)

«Aufort надає унікальну можливість для українців інвестувати у реальне золото, яке надійно зберігається в Австрії, у міжнародно визнаному сховищі GVS»

Фраза «інвестувати в реальне золото» стосується виключно випадків, коли золото (злиток або монета) лежить в людини вдома, все інше людина не здатна контролювати і перевірити, тому будь-яка компанія дасть вам лише акцію або рахунок на золото, але не реальне золото))
+
+15
Riojas
Riojas
13 листопада 2024, 11:00
#
В чем проблема купить банковское золото сейчас? В любой обменке под заказ на завтра будет, были бы деньги
+
0
laa1999
laa1999
13 листопада 2024, 11:16
#
Разница между продажей и покупкой -больше, чем у биткоина.
+
0
potator
potator
13 листопада 2024, 11:36
#
Ты столько им написал, а в голове одно у них обменка под заказ) и истереть этот слиток за год до состояния третий сорт
+
0
Riojas
Riojas
13 листопада 2024, 12:35
#
Пан сам себе придумал проблему, что в отделениях банков нет золота или инвестиционных монет.
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