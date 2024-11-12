ФРС уповільнить зниження ставки через політику Трампа — думка

Колишній чиновник ФРС Лоретта Местер заявила у вівторок, що наступного року центробанк США може провести менше скорочень відсоткових ставок, ніж очікувалося раніше, якщо набудуть чинності глобальні тарифи, що пропонуються Трампом. Про це пише CNBC.

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Що сказала експерт

Местер вказала, що прогноз ФРС має змінитися відповідно до фіскальних планів адміністрації республіканців, і що ринки можуть мати рацію, прогнозуючи менше, ніж чотири скорочення.

«Наступного року темпи скорочень залежатимуть від того, де вони бачать фіскальну політику», — сказала вона під час виступу на щорічній Європейській конференції UBS, яка пройшла в Лондоні.

Ринки скоротили свої прогнози щодо зниження відсоткових ставок після перемоги Трампа на виборах минулого тижня, оскільки посилюються спекуляції щодо його тарифних пропозицій та їхнього впливу на світову економіку.

Що обіцяв Трамп

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв відродити торгову війну, яка розпочалася під час його першого терміну на посаді, заявивши, що він запровадить всеосяжну заборону у розмірі від 10 до 20% на весь імпорт США та ставку у розмірі від 60% до 100% на китайські товари. Економісти попередили, що такі заходи можуть мати інфляційний характер.