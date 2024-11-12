До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.
12 листопада 2024, 17:29
Курс валют на вечір 12 листопада: гривня подешевшала на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 12 листопада
|
Закриття 12 листопада
|
Зміни
|
41,35/41,37
|
41,40/41,43
|
5/6
|
43,96/43,97
|
43,97/43,99
|
1 / 2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 44,05 грн, а продають за 44,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,67−41,73, євро — 44,40−44,60 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі