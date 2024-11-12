Долар продовжує зростати, а євро падає

У вівторок долар США виріс до нового максимуму з початку липня на тлі ралі, що триває, яке прискорилося після перемоги Трампа на недавніх президентських виборах у США, пише Yahoo Finance.

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Євро впав до семимісячного мінімуму, а юань до найнижчого рівня більш ніж за три місяці, оскільки Європа та Китай є об'єктами потенційних тарифів Трампа.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти до шести аналогічних валют, зріс на 0,32% до 105,88 станом на 13:32.

«Ринок продовжує підштовхувати американські акції, процентні ставки та долар до зростання», — сказав Елвін Тан, голова азіатського відділу валютної стратегії RBC Capital Markets.

У понеділок джерела повідомили агентству Reuters, що Трамп, як очікується, призначить на посаду держсекретаря сенатора Марко Рубіо, який, ймовірно, є найяскравішим варіантом у списку кандидатів. Республіканський представник Майк Уолтц, критик Китаю, як очікується, стане радником національної безпеки.