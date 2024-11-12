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12 листопада 2024, 13:54

Українська IT-компанія MacPaw звільнює п’яту частину співробітників

Одна з найвідоміших українських IT-компаній MacPaw, яка розробляє програмне забезпечення для техніки Apple, звільнить 20% співробітників. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Косован.

Одна з найвідоміших українських IT-компаній MacPaw, яка розробляє програмне забезпечення для техніки Apple, звільнить 20% співробітників.
Фото: dou.ua

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Зазначається, що для збереження стабільності компанії в майбутньому, після ретельного аналізу ситуації та обговорення всіх можливих варіантів, MacPaw прийняла складне рішення скоротити команду на 20%.

«Це одне з найважчих лідерських рішень у моїй кар'єрі, але, на жаль, воно є необхідним для забезпечення довгострокової стабільності MacPaw. Тому, ми зробимо все можливе, щоб підтримати кожного і кожну, кого торкнеться це скорочення», — сказав Косован.

MacPaw

Компанія MacPaw була заснована у 2008 році. Основні продукти компанії — CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вересні 2024 року MacPaw оголосила про запуск свого альтернативного магазину мобільних застосунків Setapp завдяки новим правилам Закону про цифрові ринки (DMA) в ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+27
Kharakternyk
Kharakternyk
12 листопада 2024, 14:04
#
Це лише початок (
+
+12
asdf2024
asdf2024
12 листопада 2024, 14:06
#
Всех на фронт.
+
+12
SamBB
SamBB
12 листопада 2024, 14:37
#
По заявках влади в країні зараз кадровий голод, підуть вантажниками чи на трактористів)))
+
0
RobinG
RobinG
12 листопада 2024, 16:11
#
Помічниками гранатометників
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