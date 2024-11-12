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12 листопада 2024, 13:35

Золото впало через міцний долар

Золото торгується на місячних мінімумах після падіння в понеділок на тлі зміцнення долара, натхненного перемогою Трампа на виборах у США, пише Bloomberg.

Золото торгується на місячних мінімумах після падіння в понеділок на тлі зміцнення долара, натхненного перемогою Трампа на виборах у США, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЗолото залишається під тискомПісля падіння на 2,5% у ході попередньої сесії золото залишається під тиском у вівторок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Золото залишається під тиском

Після падіння на 2,5% у ході попередньої сесії золото залишається під тиском у вівторок. Грудневі ф'ючерси торгувалися на $2 612 зі зниженням на 0,17% станом на 09:27. Раніше контракти відзначили щонайменше 20 жовтня на $2 609. Спотове золото торгувалося в районі $2 607, втрачаючи майже 0,5%. Одномісячний мінімум раніше був зафіксований на $2604.

Тим часом, індекс долара просунувся до 105,72 вперше з початку липня, практично безперервно зміцнюючись з кінця вересня. Причому трейдери очікують на подальше зміцнення валюти завдяки торговим тарифам Трампа та стійкому економічному зростанню в США.

Дорогоцінний метал подешевшав більш ніж на 4% з моменту виборів минулого тижня, оскільки хедж-фонди ліквідували бичачі ставки, а потоки біржових фондів стали менш сприятливими на тлі широкомасштабного переходу на акції США.

Корекція

Розпродаж також є «частково технічним», оскільки пробою 50-денної ковзної середньої змусив фонди покрити довгі позиції, за словами Кріса Вестона, голови дослідницького відділу Pepperstone Group Ltd.

При цьому з початку року золото подорожчало на 25% завдяки циклу пом'якшення ФРС, покупкам з боку центробанків та підвищеним геополітичним та економічним ризикам, які спричинили зростання попиту на притулок.

ФРС

У середу інвестори чекатимуть на звіт щодо інфляції в США, щоб отримати уявлення про шлях пом'якшення ФРС після того, як минулого тижня центральний банк США знизив ставку на 25 базисних пунктів. Багато економістів вважають, що інфляційний вплив політики Трампа призведе до меншої кількості зниження ставок, ніж очікувалося раніше. Нижчі відсоткові ставки, як правило, грають на руку низькоприбутковому золоту.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
12 листопада 2024, 13:54
#
Золото упало по слабым данным индии и китая, но главной причиной стал трамп и только дурак будет упускать шанс заработать 200−300% до того момента как зеленский останется без карманных
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