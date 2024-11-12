Курс валют на 12 листопада: євро у банках подешевшало на 23 копійки

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Курс євро втратив 23 копійки у купівлі та 14 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі, а у продажу 2 копійки. Євро втратило 9 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 44,07 грн, а продають за 44,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,70, євро — 44,46−44,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,96−43,97 грн/євро.

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