Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 950 окупантів.
12 листопада 2024, 8:26
Втрати ворога за 11 листопада: 1950 російських окупантів, 23 танки та 61 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 712610 (+1950) осіб,
- танків — 9276 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 18847 (+81) од,
- артилерійських систем — 20352 (+38) од,
- РСЗВ — 1249 (+4) од,
- засоби ППО — 996 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18737 (+61),
- крилаті ракети — 2636 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28870 (+68) од,
- спеціальна техніка — 3626 (+6)
Джерело: Мінфін
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