monobank запустив виробництво корму для котів під власним брендом. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський .

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«Цей день настав! Монобанк зробив свій власний корм для котів!», — написав Гороховський.

Він додав, що корм попередньо тестувався на котах.

За словами Гороховського, купити корм можна в мережі мультимаркетів Аврора.

«14 грн за пачку. 2 смаки — риба та м’ясо. Гривня з кожної пачки донатиться у фонд UAnimals», — написав він.