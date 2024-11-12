monobank запустив виробництво корму для котів під власним брендом. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
12 листопада 2024, 9:16
monobank запустив виробництво корму для котів під власним брендом
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«Цей день настав! Монобанк зробив свій власний корм для котів!», — написав Гороховський.
Він додав, що корм попередньо тестувався на котах.
За словами Гороховського, купити корм можна в мережі мультимаркетів Аврора.
«14 грн за пачку. 2 смаки — риба та м’ясо. Гривня з кожної пачки донатиться у фонд UAnimals», — написав він.
Джерело: Мінфін
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