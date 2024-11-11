Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.
11 листопада 2024, 19:41
Авіакомпанія «Нової пошти» готується до відкриття регулярних рейсів до США
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Наразі триває процес отримання операційних дозволів для польотів в Америку.
Крім цього, Supernova Airlines виконала перший рейс з Будапешта до Кишинева.
«Цей рейс дозволив відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів по доставці посилок та вантажів одержувачам у Молдові», — йдеться у повідомленні.
Наступний крок — тестування доставки вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.
Джерело: Мінфін
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