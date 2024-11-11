До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
11 листопада 2024, 17:29
Курс валют на вечір 11 листопада: на міжбанку долар зріс, а євро подешевшало
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Відкриття 11 листопада
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Закриття 11 листопада
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Зміни
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41,20/41,23
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41,35/41,37
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15/14
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44,05/44,07
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44,00/44,01
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5/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 44,89 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,62−41,68, євро — 44,55−44,75 грн.
Джерело: Мінфін
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