Власники iPhone незабаром зможуть завантажити окремий додаток Gemini — це чат-бот на базі ШІ. Наразі сервісом можна було скористатися лише через додаток Google, пише 9to5Google, передає mezha.media.
11 листопада 2024, 16:45
Google Gemini запустить власний додаток на iPhone
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Про появу окремої програми чат-бота на iOS повідомив один з користувачів Reddit. Йому та кільком іншим людям вдалося завантажити та спробувати нову програму. Поки що вона не є загальнодоступною і завантажити її змогли лише користувачі з Філіппін.
Користувачам окремого застосунку Gemini для iOS будуть доступні всі ті ж функції, що й у програмі Google. Крім того, деякі користувачі також поділилися скриншотами розмовної функції Gemini Live, яка поки не була доступна на iOS.
На жаль, поки невідомо коли Google зробить нову програму загальнодоступною.
Джерело: Мінфін
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