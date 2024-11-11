Google Gemini запустить власний додаток на iPhone

Власники iPhone незабаром зможуть завантажити окремий додаток Gemini — це чат-бот на базі ШІ. Наразі сервісом можна було скористатися лише через додаток Google, пише 9to5Google, передає mezha.media.

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Про появу окремої програми чат-бота на iOS повідомив один з користувачів Reddit. Йому та кільком іншим людям вдалося завантажити та спробувати нову програму. Поки що вона не є загальнодоступною і завантажити її змогли лише користувачі з Філіппін.

Користувачам окремого застосунку Gemini для iOS будуть доступні всі ті ж функції, що й у програмі Google. Крім того, деякі користувачі також поділилися скриншотами розмовної функції Gemini Live, яка поки не була доступна на iOS.

На жаль, поки невідомо коли Google зробить нову програму загальнодоступною.