​Visa і Tencent запускають оплату помахом долоні у Сінгапурі

Китайський технологічний конгломерат Tencent співпрацює з Visa , щоб вивести свою технологію розпізнавання долонь для цифрових платежів на міжнародний ринок, починаючи з Сінгапуру. Про це пише телеграм-канал FinTech.

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Деталі

У рамках угоди власники карток Visa з сінгапурських банків-учасників, включно з DBS, OCBC і UOB, візьмуть участь у пілотній програмі.

Користувачі-учасники проходитимуть одноразову реєстрацію у торгових точках (POS) мерчантів, де їм буде запропоновано прикласти картку Visa, відсканувати долоню і пройти автентифікацію.

Після реєстрації платіжний токен Visa буде прив'язаний до біометричного шаблону долоні, що дасть їм змогу у майбутньому здійснювати платежі у мерчантів-учасників програми просто помахом долоні — ніяких карток або телефонів не буде потрібно.

Підкреслюючи безпечність своєї системи, Tencent заявляє, що використовує двоетапний процес, який перевіряє як відбитки долонь, так і унікальний малюнок вен під шкірою.

Дані користувача шифруються для зберігання у незворотний спосіб, що унеможливлює їхнє розшифрування, крадіжку або повторне використання третіми особами.