Китайський технологічний конгломерат Tencent співпрацює з Visa, щоб вивести свою технологію розпізнавання долонь для цифрових платежів на міжнародний ринок, починаючи з Сінгапуру. Про це пише телеграм-канал FinTech.
Visa і Tencent запускають оплату помахом долоні у Сінгапурі
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Деталі
У рамках угоди власники карток Visa з сінгапурських банків-учасників, включно з DBS, OCBC і UOB, візьмуть участь у пілотній програмі.
Користувачі-учасники проходитимуть одноразову реєстрацію у торгових точках (POS) мерчантів, де їм буде запропоновано прикласти картку Visa, відсканувати долоню і пройти автентифікацію.
Після реєстрації платіжний токен Visa буде прив'язаний до біометричного шаблону долоні, що дасть їм змогу у майбутньому здійснювати платежі у мерчантів-учасників програми просто помахом долоні — ніяких карток або телефонів не буде потрібно.
Підкреслюючи безпечність своєї системи, Tencent заявляє, що використовує двоетапний процес, який перевіряє як відбитки долонь, так і унікальний малюнок вен під шкірою.
Дані користувача шифруються для зберігання у незворотний спосіб, що унеможливлює їхнє розшифрування, крадіжку або повторне використання третіми особами.
Коментарі - 2
Картки є, банківські каблучки з чіпами є, оплата за допомогою NFS телефонів є, це для чого?
Це не про безпеку, а про контроль більше, з боку держави.
Якщо комусь треба буде підробити вашу картку або ваші відбитки, то це зроблять, а чим більше ваших даних є у всіляких структур, тим простіше їх викрасти зловмисникам, тому ініціатива під питанням насправді.