​Visa і Tencent запускають оплату помахом долоні у Сінгапурі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 листопада 2024, 15:00

​Visa і Tencent запускають оплату помахом долоні у Сінгапурі

Китайський технологічний конгломерат Tencent співпрацює з Visa, щоб вивести свою технологію розпізнавання долонь для цифрових платежів на міжнародний ринок, починаючи з Сінгапуру. Про це пише телеграм-канал FinTech.

Китайський технологічний конгломерат Tencent співпрацює з Visa, щоб вивести свою технологію розпізнавання долонь для цифрових платежів на міжнародний ринок, починаючи з Сінгапуру.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

У рамках угоди власники карток Visa з сінгапурських банків-учасників, включно з DBS, OCBC і UOB, візьмуть участь у пілотній програмі.

Користувачі-учасники проходитимуть одноразову реєстрацію у торгових точках (POS) мерчантів, де їм буде запропоновано прикласти картку Visa, відсканувати долоню і пройти автентифікацію.

Після реєстрації платіжний токен Visa буде прив'язаний до біометричного шаблону долоні, що дасть їм змогу у майбутньому здійснювати платежі у мерчантів-учасників програми просто помахом долоні — ніяких карток або телефонів не буде потрібно.

Підкреслюючи безпечність своєї системи, Tencent заявляє, що використовує двоетапний процес, який перевіряє як відбитки долонь, так і унікальний малюнок вен під шкірою.

Дані користувача шифруються для зберігання у незворотний спосіб, що унеможливлює їхнє розшифрування, крадіжку або повторне використання третіми особами.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
11 листопада 2024, 15:45
#
Ну, з одного боку прикольно, з іншого боку, а для чого?

Картки є, банківські каблучки з чіпами є, оплата за допомогою NFS телефонів є, це для чого?

Це не про безпеку, а про контроль більше, з боку держави.

Якщо комусь треба буде підробити вашу картку або ваші відбитки, то це зроблять, а чим більше ваших даних є у всіляких структур, тим простіше їх викрасти зловмисникам, тому ініціатива під питанням насправді.
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
11 листопада 2024, 15:59
#
Так это же вылитый Апокалипсис Иоанна Богослова… 😲😱 Итак уже АйДи паспорт биометрический… А теперь еще и оплата ладонью… это же «отметка зверя на правую руку и чело — без которой нельзя продавать и покупать»…😱🤬👹
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами