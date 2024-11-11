Фондовий ринок Китаю впав після оголошення про фіскальні урядові стимули

Китайські фондові ринки впали в понеділок, 11 листопада, після того, як оголошений пакет фіскальних стимулів від уряду замість підтримки економіки викликав занепокоєння інвесторів. Про це повідомляє Financial Times.

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Індекс Hang Seng у Гонконзі знизився на 2,1%, як і материковий індекс CSI 300. Ціни на нафту марки Brent також знизилися на 0,4% до 73,50 дол за барель через невизначеність щодо попиту з боку Китаю.

На минулому тижні китайські акції зросли на очікуваннях додаткових деталей фіскального плану Пекіна, але розчарування викликала відсутність заходів, спрямованих на стимулювання споживання, зауважують аналітики.

Трейдери в Гонконзі почали розпродаж китайських акцій, демонструючи скепсис щодо результативності нового пакету. Вартість шестимісячних опціонів на індекс Hang Seng China Enterprises знизилася на 8,5%.

Міністр фінансів Лан Фоань повідомив про вивчення додаткових заходів для рекапіталізації банків і стимулювання споживання, проте конкретних кроків поки що не озвучено.

Курс юаня також знизився до річного мінімуму — 7,18 юанів за долар. Це відображає зростаючий тиск на національну валюту через відтік інвестицій і ринкові очікування щодо можливої торгівельної напруги зі США.