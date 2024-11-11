FTX подала до суду на Binance і вимагає повернути їй $1,8 млрд

Керуючі банкрутством біржі-банкроту FTX подали до суду на криптобіржу Binance і її колишнього голову Чанпена Чжао, вимагаючи повернути близько $1,8 млрд, пише Bloomberg. Позивачі стверджують, що кошти були отримані Binance у 2021 році під час шахрайської угоди.

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Що відомо

Binance, Чжао та інші керівники найбільшої криптобіржі отримали ці кошти в рамках угоди щодо зворотного викупу акцій у липні 2021 року, що проводилася тоді ще головою FTX Семом Бенкманом-Фрідом, який зараз перебуває у в'язниці.

Згідно з заявою, поданою до суду від імені FTX, в рамках тієї угоди Binance та Чжао продали назад Бенкману-Фріду близько 20% акцій міжнародного підрозділу FTX та 18,4% акцій його підрозділу в США. З документів випливає, що Бенкман-Фрід заплатив за зворотний викуп акцій близько $1,76 млрд у нативних токенах біржі FTX (FTT), криптовалютах BNB та BUSD.

FTX та її дочірня торгова компанія Alameda Research «можливо, були неплатоспроможні від самого початку і, безумовно, були неплатоспроможні за балансом до початку 2021 року», йдеться в судових документах. Тому позивачі стверджують, що угода щодо зворотного викупу акцій була здійснена шахрайським шляхом.

Позови проти інвесторів

Цей позов — один із багатьох, поданих до суду біржею FTX та компанією Alameda проти своїх колишніх інвесторів, афілійованих осіб та клієнтів у рамках справи про банкрутство. Лише 9 листопада компанії подали до суду 23 позови, за даними видання.

Серед них також вимоги до великої американської біржі Cryptо.соm та до заснованої Марком Цукербергом політичної групи FWD.US.

Також FTX висунула претензії до Ентоні Скарамуччі та його хедж-фонду SkyBridge Capital. Юристи біржі стверджують, що в 2022 Бенкман-Фрід інвестував $67 млн в різні проєкти SkyBridge, оскільки Скарамуччі «шукав фінансової допомоги». Але ці інвестиції «практично не принесли жодної користі», вважають позивачі. Згідно з судовими документами, зараз FTX намагається стягнути з компанії понад $100 млн як компенсацію збитків.

Як відреагував токен FTT

На тлі новини, про подання безлічі позовів біржею FTX та компанією Alameda, курс токена FTT у моменті зріс на 12%, з $1,95 до $2,19. Потім ціна токена скоригувалась, на 12:30 він торгується близько $2,12.

Незважаючи на те, що FTX проходить процедуру банкрутства з кінця 2022 року, токен продовжує торгуватися на криптобіржах, включаючи саму Binance.