FTX подала до суду на Binance і вимагає повернути їй $1,8 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 листопада 2024, 13:26

FTX подала до суду на Binance і вимагає повернути їй $1,8 млрд

Керуючі банкрутством біржі-банкроту FTX подали до суду на криптобіржу Binance і її колишнього голову Чанпена Чжао, вимагаючи повернути близько $1,8 млрд, пише Bloomberg. Позивачі стверджують, що кошти були отримані Binance у 2021 році під час шахрайської угоди.

Керуючі банкрутством біржі-банкроту FTX подали до суду на криптобіржу Binance і її колишнього голову Чанпена Чжао, вимагаючи повернути близько $1,8 млрд, пише Bloomberg.
Фото: Девид Райдер/Bloomberg

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Binance, Чжао та інші керівники найбільшої криптобіржі отримали ці кошти в рамках угоди щодо зворотного викупу акцій у липні 2021 року, що проводилася тоді ще головою FTX Семом Бенкманом-Фрідом, який зараз перебуває у в'язниці.

Згідно з заявою, поданою до суду від імені FTX, в рамках тієї угоди Binance та Чжао продали назад Бенкману-Фріду близько 20% акцій міжнародного підрозділу FTX та 18,4% акцій його підрозділу в США. З документів випливає, що Бенкман-Фрід заплатив за зворотний викуп акцій близько $1,76 млрд у нативних токенах біржі FTX (FTT), криптовалютах BNB та BUSD.

FTX та її дочірня торгова компанія Alameda Research «можливо, були неплатоспроможні від самого початку і, безумовно, були неплатоспроможні за балансом до початку 2021 року», йдеться в судових документах. Тому позивачі стверджують, що угода щодо зворотного викупу акцій була здійснена шахрайським шляхом.

Позови проти інвесторів

Цей позов — один із багатьох, поданих до суду біржею FTX та компанією Alameda проти своїх колишніх інвесторів, афілійованих осіб та клієнтів у рамках справи про банкрутство. Лише 9 листопада компанії подали до суду 23 позови, за даними видання.

Серед них також вимоги до великої американської біржі Cryptо.соm та до заснованої Марком Цукербергом політичної групи FWD.US.

Також FTX висунула претензії до Ентоні Скарамуччі та його хедж-фонду SkyBridge Capital. Юристи біржі стверджують, що в 2022 Бенкман-Фрід інвестував $67 млн в різні проєкти SkyBridge, оскільки Скарамуччі «шукав фінансової допомоги». Але ці інвестиції «практично не принесли жодної користі», вважають позивачі. Згідно з судовими документами, зараз FTX намагається стягнути з компанії понад $100 млн як компенсацію збитків.

Як відреагував токен FTT

На тлі новини, про подання безлічі позовів біржею FTX та компанією Alameda, курс токена FTT у моменті зріс на 12%, з $1,95 до $2,19. Потім ціна токена скоригувалась, на 12:30 він торгується близько $2,12.

Незважаючи на те, що FTX проходить процедуру банкрутства з кінця 2022 року, токен продовжує торгуватися на криптобіржах, включаючи саму Binance.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
11 листопада 2024, 14:55
#
Той момент, коли всім хочеться відкусити шматочок твого пирога, бо всім хочеться мати твої кошти))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами