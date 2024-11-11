Попит на нову національну валюту Зімбабве зростає

Валютні резерви Зімбабве зросли до $509 млн, через те, що компанії ліквідують свої валютні позиції, створюючи попит на місцеву одиницю. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зростання ZiG

Зміцненню місцевої валюти, відомої як ZiG, також сприяло підвищення центральним банком базових процентних ставок у вересні до 35% з 20%.

Минулого тижня ZiG досяг свого першого тижневого зростання після девальвації наприкінці вересня, піднявшись до 25,60 за долар.

«Жорсткі умови ліквідності ZiG на тлі жорсткої монетарної політики на ринку збільшили бажання економічних агентів ліквідувати свої валютні позиції. Ці умови значною мірою сприяли зміцненню національної валюти», — сказав голова Резервного банку Зімбабве Джона Мушайаванху.

За його словами, станом на 6 листопада резерви в місцевій валюті становили близько 129 млн дол, в той час як резерви в іноземній валюті становили 509 млн дол.

Передісторія

ZiG, який почав функціонувати в квітні і підтримується золотовалютними резервами Зімбабве, є шостою спробою країни за 15 років створити стабільну місцеву валюту, яка замінить долар в якості основної одиниці обміну.

У вересні ZiG був девальвований на 43% по відношенню до долара одночасно з підвищенням процентних ставок. Це призвело до стрибка місячної інфляції у жовтні до 37,2% з 5,8% у вересні.