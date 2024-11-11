Долар утримує позиції в очікуванні звіту щодо інфляції

Долар торгується на позитивній території в понеділок, оскільки ринки чекають на дані щодо інфляції в США і виступи представників ФРС цього тижня, пише Reuters.

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DXY

Індекс долара, який раніше сьогодні відзначився у зоні 105,14, тримався безпосередньо над рівнем 105,00 станом на 09:11. Минулого тижня USD оновив максимум кінця червня у зоні 105,44.

Тим часом юань під тиском, розчарувавшись у новому пакеті стимулюючих заходів з боку Пекіна і економічних даних.

Звіти, що вийшли у вихідні, показали, що споживчі ціни в жовтні зростали найповільнішими темпами за чотири місяці, а дефляція цін виробників посилилася.

Звіти про роздрібні продажі та промислове виробництво, що виходять у п'ятницю, повинні показати, чи намагаються Пекіна стимулювати попит реальний вплив на економіку.

Розчарування в останньому пакеті заходів призвело до падіння австралійського та новозеландського доларів у п'ятницю, оскільки обидві країни є великими експортерами до Китаю.

Торги

Торги проходили мляво, оскільки ринки облігацій США закриті у зв'язку з державним святом, але акції та ф'ючерси відкриті.

Пара EUR/USD у понеділок торгується на $1,0715, втративши з минулого тижня 1%.

Європейська політика залишається у центрі уваги, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри до Різдва, прокладаючи шлях до позачергових виборів після розпаду правлячої коаліції.