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11 листопада 2024, 12:23

Які послуги найбільше українці купують онлайн — WayForPay

Освітні послуги лідирують за витратами українців серед інших категорій в онлайні. Так найбільший об'єм платежів припадає саме на оплату послуг з навчання, у порівнянні з майже 50 категоріями інших видів послуг у галузі e-commerce. Про це свідчать обсяги трансакцій через сервіс онлайн-платежів WayForPay за 9 місяців 2024 року.

Освітні послуги лідирують за витратами українців серед інших категорій в онлайні.
Фото: depositphotos

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Деталі

Через сервіс з січня по вересень включно об'єм платежів в цій категорії склав більш як 4 мільярдів 270 мільйонів гривень, а середня сума однієї трансакції понад 2600 гривень.

У сервісі серед причин вбачають те, що надавати послуги з навчання стало значно легше також завдяки більш доступним інструментам з оплати. Вони не потребують додаткових окремих рішень, наприклад, розробки власного сайту. Так пропозиція такого виду послуг спростилась в наслідок можливості приймати платежі через месенджери або в додатках через готових ботів, або за допомогою QR-коду у QR-терміналах, на сторінках в соціальних мережах тощо.

Водночас запит на різноманітні освітні курси, навчання з метою підвищення кваліфікації є високим.

Другими за об'ємом за підсумками 9 місяців стали консультаційні послуги. В категорії, куди входить широке коло робіт з експертизи, оцінки, підготовки висновків і рекомендацій в різних сферах, об'єм платежів склав понад 1 мільярд 350 мільйонів гривень. В середньому сума однієї трансакції у категорії консультаційної послуги скала майже 1300 гривень.

Третім за обсягом онлайн-транзакцій за підсумками трьох кварталів став продаж квитків в театри та на інші заходи (окрім кіно), що склав більш як 363 мільйони гривень В сервісі зазначають, що до 2022 року ця категорія була однією з найбільших за об'ємом, але після повномасштабного вторгнення росіян вона значно скоротилась.

Окремо у WayForPay оприлюднили дані, щодо обсягів онлайн-транзакцій за підсумками 9 місяців за такими категоріями:

  • туристичні послуги — понад 310 мільйонів гривень,
  • рекламні послуги — близько 294 мільйонів гривень,
  • спортивні послуги — більш як 64 мільйони гривень,
  • медичні послуги — більше ніж 28 мільйонів гривень.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Я_ __
Я_ __
11 листопада 2024, 12:25
#
Еротичні)) ну на patreon, onlyfans і тд, врешті решт скільки слідчих дій проводять «стражі порядку» на цих сайтах, ловлячи тих, хто продає оголені фото по 100 грн))
+
0
RunK
RunK
11 листопада 2024, 14:06
#
Точно, відчуваю себе дуже захищеним в країні, же під час війни мусора замість мобілізації боряться з еротикою в інтернеті.
+
+30
Mindent
Mindent
11 листопада 2024, 12:54
#
Невже в інтернеті замало цього добра за безкоштовно?))))
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