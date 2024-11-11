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11 листопада 2024, 11:56

S&P 500 підскочив до історичного максимуму у 6000, але інфляції може завадити подальшому ралі

Незабаром інвестори зосередяться на тому, чи зможуть тенденції інфляції допомогти підтримати рекордне ралі акцій, яке отримало поштовх після перемоги Дональда Трампа в президентських перегонах в США. Про це повідомляє Reuters.

Незабаром інвестори зосередяться на тому, чи зможуть тенденції інфляції допомогти підтримати рекордне ралі акцій, яке отримало поштовх після перемоги Дональда Трампа в президентських перегонах в США.

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Ейфорія навколо Трампа

Індекс S&P 500 підскочив до історичного максимуму і вперше досяг рівня 6000 в п'ятницю, через очікування зниження податків і більш м'якого регулювання при Трампі допомогли підняти апетит до акцій.

Заспокійливий економічний прогноз від Федерального резерву, який у четвер знизив ставку на 25 базисних пунктів, також сприяв підвищенню настроїв.

Однак здатність центрального банку продовжувати знижувати ставки буде перевірена тим, чи свідчитимуть нові дані про те, що інфляція продовжує помірно знижуватися.

Інфляція

Звіт по індексу споживчих цін від 13 листопада має «підтвердити, що інфляція продовжує рухатись у правильному напрямку», — сказав головний ринковий стратег B Riley Wealth Арт Хоган.

Інвестори вважають, що пропозиції Трампа, зокрема вищі тарифи, можуть підштовхнути споживчі ціни вгору. Тим часом, американські дані виявилися сильнішими, ніж очікувалося: нещодавній звіт показав, що економіка зросла на 2,8% у третьому кварталі.

Прогноз

Очікується, що індекс споживчих цін у жовтні зросте на 2,6% в річному вимірі, згідно з прогнозами економістів, опитаних агентством Reuters. Це буде незначним зростанням порівняно з 2,4% у вересні, що стало найменшим приростом з 2021 року, але значно нижче за максимуми, досягнуті у 2022 році, що змусило ФРС підвищити процентні ставки.

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Джерело: Мінфін
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