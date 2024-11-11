«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2024 році втратив понад $50 млн через війну

Меткомбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», який входить у одну з найбільших сталеварних груп світу ArcelorMittal, втратив у 2024 році через події, повʼязанні з війною, — понад $50 млн. Більшість — через відключення електрики. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів СЕО АМКР Мауро Лонгобардо.

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Деталі

Влітку блекаут змусив меткомбінат зупинити домни на 10 днів — це були великі збитки, наголосив Лонгобардо. Через інше вимкнення, яке тривало декілька хвилин, від пожежі постраждала коксова батарея, розповів він.

АМКР має 10 МВт дизельних генераторів, які мають включитись і дати змогу безпечно зупинити виробництво під час відключень. Але пожежа на коксохімі відбулась настільки швидко, що генератори не встигли увімкнутися, зазначив Лонгобардо.

«Зараз ми шукаємо рішення, як захиститись від подібних раптових інцидентів. Для компанії, яка дуже близько до виходу на беззбитковий рівень, втрата $50 млн — це дуже неприємно», — сказав СЕО АМКР.

Нагадаємо

АМКР — великий платник податків і найбільший роботодавець у Кривому Розі. Підприємство є одним із найбільших виробників металопродукції в Україні.

У 2023-му податкові платежі «АрселорМіттал Кривий Ріг» до бюджетів усіх рівнів склали 4,1 млрд грн податків і зборів. Із них 243 млн грн надійшли до державного бюджету та 2,2 млрд грн — до місцевих бюджетів.