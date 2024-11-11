У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 5 копійок. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
11 листопада 2024, 10:43
Курс валют на 11 листопада: долар та євро у банках подешевшали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі, а у продажу додав 3 копійки. Євро втратило 12 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 44,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,62, євро — 44,70−44,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,20−41,23 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,05−44,07 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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