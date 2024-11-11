Майже 68 тисяч позовів подали банки за 10 місяців 2024 року. Які банки позиваються найчастіше

Майже 68 тис. позовів подали банки за 10 місяців 2024 року, за даними Державної судової адміністрації. Це на чверть менше за показники минулого року. Найчастіше позиваються monobank , А-Банк та Приватбанк . Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Позови від банків до боржників

Протягом великої війни кількість позовів від банків до боржників постійно коливалася. Якщо до 2021 року вона поступово зросла до 85 тис. на рік, то від початку повномасштабного вторгнення впала майже вдвічі.

Пік позовів припав на 2023 рік, тоді банки звернулися до суду понад 91 тис. разів — навіть більше, ніж до великого вторгнення. 67,9 тис. позовів подали банки до боржників за 10 місяців цього року.

Лідер за зверненням

Лідером за зверненнями до суду став monobank — майже 21 тис. позовів або 30.8% від загальної кількості позовів цьогоріч. Його наслідує А-Банк з показником у 13 тис. звернень (20.1%).

Закриває трійку Приватбанк — 11 тис. або (16.6%). Варто зазначити, що до початку повномасштабної війни найбільше позивалися до боржників також Приватбанк, mono та А-Банк.