Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 770 окупантів.
11 листопада 2024, 8:22
Втрати ворога за 10 листопада: 1770 російських окупантів, 4 танки та 57 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 710660 (+1770) осіб,
- танків — 9253 (+4) од.,
- бойових броньованих машин — 18766 (+40) од.,
- артилерійських систем — 20314 (+34) од.,
- РСЗВ — 1245 (+0) од.,
- засоби ППО — 996 (+0) од.,
- літаків — 369 (+0) од.,
- вертольотів — 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18676 (+57),
- крилаті ракети — 2636 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од.,
- підводні човни — 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28802 (+119) од.,
- спеціальна техніка — 3620 (+16)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі