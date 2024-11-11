Лондон зберіг перше місце у рейтингу Brand Finance міських брендів світу

Лондон зберіг лідерство у рейтингу міських брендів світу, складеному консалтинговою компанією Brand Finance. Британська столиця отримала 90,9 бала зі 100 можливих.

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«Лондон продовжує сяяти як найкращий міський бренд світу завдяки сильній міжнародній присутності, багатій культурній ідентичності та знаменитим навчальним закладам, — заявив CEO і голова правління Brand Finance Девід Хейг. — Втім, на його іміджі позначаються такі проблеми, як рівень цін і ймовірний рівень бюрократії, включаючи труднощі з отриманням візи після виходу Британії з ЄС».

Трійка лідерів

Решта учасників трійки лідерів також не змінилася. Друге місце зайняв Нью-Йорк з 89,8 балів, третє — Париж з 87,8 балів.

П'ятірку цього разу замість Лос-Анджелеса та Сіднея замкнули Токіо та Дубай.

Укладачі рейтингу також відзначили домінування європейських міст у підкатегорії «Культура та спадщина», де вони посіли 17 із 20 перших місць, включаючи весь топ-5 (Париж, Рим, Лондон, Відень, Мілан).

Рейтинг складено на основі опитування понад 15 тисяч людей із 20 країн.