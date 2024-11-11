Платформа Олександра Усика та Kauri Finance WEB3 Bank презентують фінансовий інструмент Ready to Pay

Платформа Ready to Fight від легенди боксу та абсолютного чемпіона світу Олександра Усика об'єднала зусилля з провідною компанією Kauri Finance WEB3 Bank , щоб презентувати новий інноваційний фінансовий продукт — Ready to Pay.

Для управління вашими фінансовими потоками віднині не треба реєструвати безліч карток, витрачати час на бюрократичні операції класичних банків і навіть вантажити додатки на мобільні пристрої. Всі потреби вирішує одне мультиплатформенне платіжне рішення, доступне кожному — Ready to Pay. Новий інструмент дозволяє відкрити криптокартку, інтегровану в Telegram, та використовувати криптовалюту у повсякденних фінансових операціях.

Цей інноваційний і абсолютно унікальний продукт розробила компанія Олексія Павлова Kauri.One, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення у сфері блокчейн-технологій та Web3 екосистемах з 2017 року. Прототипом для платформи Ready to Pay став вже успішний і стрімко розвиваючийся Web3-банкінг від Kauri Finance.

«У фінансах, як і в спорті, важлива точність і швидкість, проте крім самого результату велике значення має і процес. Наша місія полягає в тому, щоб зробити управління фінансами надлегким і невагомим. Ready to Pay — це зручний шлях до світу криптовалют. Таке рішення стирає межі між криптовалютними і фіатними грошима, роблячи фінансові операції простими і доступними. Користувачі можуть просто зберігати свою криптовалюту і бути впевненими, що можуть оплатити товар чи послугу тут і зараз, без зайвих бар'єрів або складних процесів.» — так коментує реліз нового фінансового продукту створеного у колаборації з відомою боксерською спільнотою власник та CEO Kauri.One та Kauri Finance WEB3 Bank Олексій Павлов.

Серед переваг інноваційного фінансового продукту:

• Проста реєстрація та безкоштовне створення картки через бот Ready to Pay у месенджері Telegram (@RT_Pay_bot) або через посилання реферальної програми. Бот проведе користувачів через кілька кроків, таких як підтвердження ідентифікації та налаштування. Усі процеси є автоматизованими і займають лічені хвилини.

• Прийом, зберігання і накопичення криптовалют; зручна оплата у будь-якому куточку світу.

• Оформлення дебетової картки Mastercard для простих та миттєвих оплат. Сервіс підтримується через Apple Pay та Google Pay.

• Миттєвий обмін фіатних грошей на криптовалюту. У момент оплати покупок криптоактиви автоматично конвертуються у класичну валюту без додаткових зусиль.

Детальніше про продукт можна дізнатися на сайті.

Kauri Finance — це Web3-банк, що надає клієнтам зручний фінансовий інструмент для управління як фіатними грошима, так і криптовалютами. У застосунку Kauri Finance можна відкрити криптокартку, кастодіальний гаманець та Web3-гаманець. Картки легко додаються в Apple Pay та Google Pay, що робить щоденні оплати максимально зручними. Для резидентів та громадян ЄС доступна можливість відкриття рахунку IBAN. Наразі користувачі мають можливість замовити фізичну банківську картку Kauri Finance WEB3 Bank.

Kauri One — це компанія з розробки програмного забезпечення, яка спеціалізується на блокчейн-технологіях та екосистемі Web3. Вона створює IT рішення, адаптовані для потреб банків, фінтех-компаній, ігрової індустрії та крипто-компаній. Мета — зробити фінансові операції безпечними та конфіденційними для клієнтів і партнерів, забезпечуючи передові технологічні можливості для сучасного бізнесу.

Ready To Fight (RTF) — глобальна платформа у світі професійного боксу, очолювана непереможним чемпіоном світу Олександром Усиком, за підтримки Всесвітньої боксерської ради (WBC). RTF прагне революціонізувати світовий бокс, створюючи сучасну, прозору та стійку екосистему на основі цифрових і Web3 рішень. Платформа активно інтегрує передові технології, надаючи нові можливості бійцям, тренерам, промоутерам і фанатам, що відкриває багатомільярдні перспективи в крипто економіці та приводить спорт до епохи глобального цифрового розвитку.