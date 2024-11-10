Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 708 890 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 листопада 2024, 9:04
Втрати ворога за 9 листопада: 1 350 російських окупантів, 11 танків та 44 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 708890 (+1350) осіб,
- танків — 9249 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 18726 (+29) од,
- артилерійських систем — 20280 (+31) од,
- РСЗВ — 1245 (+0) од,
- засоби ППО — 996 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18619 (+44),
- крилаті ракети — 2634 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28683 (+122) од,
- спеціальна техніка — 3604 (+0).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі