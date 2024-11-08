Торгівля валютними опціонами досягла рекорду після перемоги Трампа

Торгівля валютними опціонами злетіла до рекордного рівня після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки трейдери поспішали зробити ставку на подальше зростання долара, пише Bloomberg.

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За даними Depository Trust & Clearing Corporation, у середу було укладено контрактів на суму понад 160 мільярдів доларів, що є найвищим денним обсягом за всю історію спостережень, починаючи з 2013 року.

Дані DTCC показують, що торгівля євро-опціонами була в чотири рази вищою за середній показник за останній час, а платформа EBS зафіксувала рекордний обсяг торгів китайським юанем. За словами трейдерів у Європі, більша частина активності на позабіржових торгах була обумовлена відкриттям нових позицій, які роблять ставку на зміцнення долара.

У середу долар зріс у ціні, оскільки Трамп переміг на президентських виборах у США. Очікується, що його політика щодо зниження податків та підвищення торгових тарифів сприятиме інфляції та збереже високі відсоткові ставки. Індекс долара Bloomberg Spot Index досягнув річного максимуму, після чого частково відкотився перед вихідними.

Євро виявився серед головних аутсайдерів, оскільки вважається, що торгові тарифи негативно вплинуть на зростання регіону і змусять ЄЦБ агресивніше знижувати відсоткові ставки, ніж ФРС.