До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро впало на 22 копійки у купівлі та на 21 копійку у продажу.
8 листопада 2024, 17:33
Курс валют на вечір 8 листопада: гривня зміцнилась на міжбанку
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Відкриття 8 листопада
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Закриття 8 листопада
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Зміни
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41,30/41,32
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41,20/41,23
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10/9
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44,53/44,53
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44,31/44,32
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22/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 45,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,59, євро — 44,82−45,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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