Китай виділить $1,4 трлн для підтримки місцевого самоврядування

Китай оголосив про те, що готовий вкласти 10 трлн юанів ($1,4 трлн) для підтримки місцевих органів влади, які стикаються з борговими труднощами. Про це пише Bloomberg.

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Програма буде працювати до 2028 року. Міністр фінансів Лан Фоан також пообіцяв провести «більш рішучу» фіскальну політику наступного року.

Трейдери та інвестори негативно сприйняли цю новину, оскільки очікували на вливання коштів для підтримки економіки, а не закриття дір у місцевих бюджетах.