У жовтні попит на електромобілі в Україні зменшився на 5%

У жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4 277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4124 шт. (нових — 969 шт., уживаних — 3155 шт.).

Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

Найпопулярніші авто

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Honda M-NV — 188 од.;

Volkswagen ID.4 — 100 од.;

Zeekr 001 — 94 од.;

BYD Song Plus — 74 од.;

Audi Q4 e-tron — 41 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 447 од.;

Tesla Model Y — 299 од.;

Tesla Model 3 — 281 од.;

Hyundai Kona Electric — 195 од.;

Volkswagen e-Golf — 182 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

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