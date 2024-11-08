У жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4 277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
8 листопада 2024, 12:44
У жовтні попит на електромобілі в Україні зменшився на 5%
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Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4124 шт. (нових — 969 шт., уживаних — 3155 шт.).
Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.
Найпопулярніші авто
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Honda M-NV — 188 од.;
- Volkswagen ID.4 — 100 од.;
- Zeekr 001 — 94 од.;
- BYD Song Plus — 74 од.;
- Audi Q4 e-tron — 41 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 447 од.;
- Tesla Model Y — 299 од.;
- Tesla Model 3 — 281 од.;
- Hyundai Kona Electric — 195 од.;
- Volkswagen e-Golf — 182 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.
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Джерело: Мінфін
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