Курс валют на 8 листопада: долар у банках подешевшав на 5 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 5 копійок. Курс євро не змінився у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро також залишилося на попередньому рівні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 44,35 грн, а продають за 45,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,53−41,58, євро — 44,86−45,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,53−44,53 грн/євро.

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