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8 листопада 2024, 9:32

Міноборони протягом цього року отримало від Фонду держмайна понад 100 будівель на потреби ЗСУ

Фонд державного майна України цього року безоплатно передав Міністерству оборони понад 100 будівель та споруд, які вже використовуються для розміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд державного майна України цього року безоплатно передав Міністерству оборони понад 100 будівель та споруд, які вже використовуються для розміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України.
Фото: armyinform.com.ua

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Крім того, зараз ведеться робота щодо передачі Міноборони ще понад 100 будівель.

Зазначається, що відповідна передача майна відбувається на виконання меморандуму про співпрацю з питань використання та відчуження державного майна, а також управління об'єктами державної власності, укладеному в серпні 2023 року між ФДМУ та Міноборони.

Також Міноборони спільно з Фондом держмайна веде роботу щодо інвентаризації та державної реєстрації права власності на об'єкти військового нерухомого майна.

Так, останнім часом було здійснено інвентаризацію понад 2 тис. об'єктів нерухомості та державну реєстрацію права власності Міноборони на більш ніж 300 будівель та споруд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 10:43
#
Це все добре, питання в іншому, це нежитлові будівлі і споруди, чи житлові?

Бо якщо житлові, то ці будівлі і споруди були надані Міноборони для використання на потреби ЗСУ, чи надані співробітникам Міноборони або військовослужбовцям?

Новина доволі поверхнева і виглядає так, наче є варіант того, що умовні генерали відпишуть самі собі і своїм підлеглим пару трійку таких будівель, хоча на папері ці будівлі можуть належати Міноборони.
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